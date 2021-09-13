الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع لـ الفصائل الفلسطينية فى غزة

جدة - نرمين السيد - وأفاد مراسل وكالة RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقع اليرموك فى منطقة معن بخان يونس، كما أغارت على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستهدفت أيضا، موقع الثكنة التابع لكتائب القسام شرق رفح بـ4 صواريخ. وفى سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه موقع عسقلان التابع للفصائل الفلسطينية شمال غرب بيت لاهيا.

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