متى يفتح معرض الصقور والصيد السعودي 1443 في السعودية

متى يفتح معرض الصقور والصيد السعودي 1443 هي معلومة تهم كافة الأفراد من عشاق صيد الحيوانات والصقور داخل وخارج المملكة العبية السُّعُودية نظرًا لما يشهده هذا المَعْرِض من فعاليات مميزة وأكثر من رائعة تجع جميع أبناء الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله في حالة ترقب لموعد هذا المعرض، وفي هذا الصدد؛ سوف يتم فيما يلي من سطور توضيح موعد معرض الصقور لعام 2021 – 1443 بالتفصيل.

معرض الصقور السعودي 2021

هو عبارة عن معرض يُقام على أرض المملكة خاص بالصقور ؛ حيث يُوفر لمرتاديه من الصقارين العديد من الفعاليات المميزة من أجل تحقيق الهدف الأساسي لإقامة هذا المعرض وهو تنمية صيد وتربية الصقور ، ومن ث ؛ تكون هذه الثروة من الصقور رافد على المستوى الاقتصادي والثقافي ، تُساعد على الاستفادة من الدور المهم للصقور في البيئة والتوازن البيئي فضلا عن تأصيل هذه الثقافة العربية الممتدة من الجذور إلى الأبناء، ويوفر معرض الصقور السعودي أيضًا ، ويهتم المعرض أيضًا بتوفير مختلف أنواع أسلحة صيد الصقور (المرخصة) التي يبحث عنها الصقارين ، ومستلزمات صيد الصقور والمعدات البيطرية وغيرها.

متى يفتح معرض الصقور والصيد السعودي 1443

(1 أكتوبر 2021م) – ( 24 صفر 1443 هـ)؛ لقد أعلن نادي الصقور السعودي رسميَا عن موعد انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض الصقور السعودي للعام الجاري ليكون في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021م وهو الموافق يوم الرابع والعشرين من شهر صفر لعام 1443 هـ أيضًا أي بعد اليوم الوطني السعودي، وسوف تستمر هذه الفعاليات لمدة عشرة أيام كاملة ، وتنتهي في الحادي عشر من أكتوبر والخامس من ربيع الأول من العامين الميلادي والهجري الجاريين على الترتيب.

مكان إقامة معرض الصقور السعودي 2021

في الرياض بمقر نادي الصقور؛ حيث لقد تم توضيح أيضًا أن مكان انطلاق فعاليات معرض الصقور داخل المملكة العربية السعودية سوف يكون في مقر نادي الصقور السعودي الواقع في ملهم بشمال الرياض ، وقد بدأت بوادر تلك الفعاليات مبكرًا ؛ حيث تم إقامة مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور بالنادي شاركت به نحو 14 دولة واستمرت فعالياته حتى يوم 5 سبتمبر 2021م.