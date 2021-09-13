مقتل شخص على الأقل فى تحطم مروحية جنوب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وكتب دارمانان فى تغريدة: "أقدم التعازى لأسرة وزملاء الميكانيكى الذى توفى فى حادث تحطم مروحية تدخّل كان على متنها 5 أشخاص. أعرب عن تضامنى العميق مع الأسرة الكبيرة للأمن المدنى وعمال الإنقاذ الجبلى". وأشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى أن المروحية كانت فى مهمة إنقاذ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". والمروحية من طراز "إى سى 145" وكان على متنها 5 أشخاص هم عمال إنقاذ وطيار وفنّى.

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