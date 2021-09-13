جدة - نرمين السيد - وقال صالح -فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية الأحد-الإثنين، إن هناك نقاشات سياسية ومجتمعية حول ضرورة مراجعة الدستور، موضحًا أن الدستور فيه الكثير من الإيجابيات، ولكنه به أيضًا خلل بحاجة إلى معالجات.
وأضاف أن المرحلة القادمة فى العراق حاسمة، ولا بد من الإقرار بوجود خلل بنيوى فى منظومة الحكم، وضرورة الانطلاق نحو الإصلاح، مشيرًا إلى أن الحراك الشعبى نجح فى التأكيد على ضرورة إصلاح الوضع السياسى والمطالبة بالانتخابات المبكرة.
وتابع صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ عام 2003 وحتى الآن تصل إلى نحو تريليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تُقدر بنحو 150 مليار دولار، لافتًا إلى ضرورة العمل على استعادة الأموال المنهوبة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس العراقى : الوضع الحالى في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.