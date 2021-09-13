نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف منحة قطر شهر سبتمبر 2021 فحص المنحة القطرية query.gov.ps بقيمة 100$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف منحة قطر query.gov.ps والتي تقرر أن يتم تحديد الموعد النهائي لصرفها في شهر سبتمبر 2021 للأسر الفقيرة والمتعففة من سكان القطاع والتي تعود أهالي القطاع بالفترات السابقة أن يتم صرفها لهم بشكل شهري أو دوري بينما تأخر صرفها فيما بعد العدوان على غزه لأكثر من ثلاثة شهور وذلك حسب تصريحات العمادي والمنسق العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

السماح بتمرير المنحة في سبتمبر

وقد أقرت دولة قطر مساعدة سكان القطاع المحاصر لأكثر من 15 عام، وذلك بسبب تردي المعيشة بين سكان القطاع وقلة فرص العمل والأحوال الطبية والمعيشية السيئة، ولذلك كانت تقر التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتحديد أسماء الاسر الفقيرة والمتعففة والمحتاجين من سكان القطاع، طبقا للعديد من الشروط، ليتم صرفها لهم بشكل شهري أو لمدة ثلاثة شهور.

اعتراضات الجانب الإسرائيلي الجديدة

اعترضت الجهات الإسرائيلية على الصرف الجديد واستئناف المنحة القطرية بعد تغير الوضع بعد العدوان الأخير على القطاع، وكانت أوجه الاعتراض كالتالي:

قامت الجهات الإسرائيلية بالاعتراض على بعض أسماء من المستفيدين من المنحة القطرية بوصفهم إرهابيين أو من أعضاء حركة حماس.

كان من شروطها أن لا يتم تسليم الأموال إلى حماس والتي تقوم بإعادة تكوين الصواريخ التي تقذف بها الأراضي المجاورة لها.

اقترحت أن لا يتم تسليم أموال للقطاع وأن يتم إرسالها على هيئة كوبونات غذائية يتم تسلمها المستفيدين.

رد حكومة حماس

اعترضت حكومة حماس على ما جاء من الجهة الإسرائيلية وتشددت في وجود صرف الأموال بنفس الآلية ونفس الطريقة التي اعتاد سكان القطاع تسلمها بها، حيث أن حاجات السكان ليست فقط للغذاء والدواء، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وإنما لديهم الحاجة لدفع الإيجارات ومصروفات المدارس وشراء المستلزمات الأخرى.

منحة 100$ لسكان القطاع

آخر أخبار صرف المنحة المقررة

جاء سفير الدولة القطرية إلى القطاع وأحضر الأموال المطلوبة، وتناقش بشكل مطوول مع الجهات الإسرائيلية في مفاوضات طويلة، وافقت في النهاية أن يتم الصرف بالطريقة والآلية السابقة وليس من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع، وهي حكومة تتبع حركة حماس، وإنما يتم الصرف من بالإشراف المباشر من السفير القطري والمنسق العام للأمم المتحدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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