moe-gov-ly أرقام جلوس الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات الليبية

moe-gov-ly استخراج أرقام جلوس الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات الليبية والتي قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بالإعلان عن اقتراب موعد أداء الاختبارات المتممة للتعليم الإعدادي لعام 2020-2021 بعد أن قامت بمساعدة الطلاب إلكترونيا للتعرف على المواد والاسئلة الدراسية التي عليهم متابعتها عبر المنصات التعليمية والمواقع الليبية وصفحة الوزارة على فيس بوك.

الاختبارات النهائية في المحافظات الليبية

يبدا طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات الليبية بالاستعداد للامتحانات النهائية للعام الحالي، حيث طال ترقب الطلاب لانتظام الدراسة أو التعرف على المقررات التي سيتم أداء الامتحانات فيها، وقد قامت صفحة وزارة التربية والتعليم على فيس بو بالتيسير على الطلاب، وخاصة في ظل انتشار جائحة كرونا وعدم تمكن الطلاب من الانتظام في المدارس، وأيضا الوضع الأمني الغير مستقر في العديد من المحافظات الليبية.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التعليم الليبية بالحرص على عدم تفويت العام الدراسي الحالي على الطلاب، حيث تابعت معهم إلكترونيا سبل التعليم واستكمال العام الدراسي الحالي، وجدير بالذكر أن الدراسة توقفت هذا العام بسبب انتشار فيروس كرونا وعدم الاستقرار الأمني بأغلب المحافظات الليبية، وكان تواصل الوزارة مع الطلاب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وقامت بنشر 300 سؤال في كل مادة على أن يقوم الطلاب باستذكار تلك الأسئلة جيدا ويكون الامتحان من تلك الأسئلة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

تحرص الوزارة على أن يقوم الطلاب بالانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية بسلام، حيث قامت بمتابعة السبل الممكنة للتيسير على الطلاب وأيضا تعريفهم بالمواد الدراسية قبل انتهاء العام، وقد قدمت لهم أسئلة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لاستذكارها والامتحان فيها، على أن تقوم الوزارة بتأمين لجان الامتحان ضد الغش وضد انتشار فيروس كرونا وسيتم الحرص الجيد على الإجراءات الوقائية حتى لا يصاب الطلاب الممتحنين بفيروس كرونا.

تتيح وزارة التربية والتعليم رابطها القديم لاستخراج أرقام الطلاب وكذلك النتائج. بينما تقوم بإتاحة رابط آخر لمعرفة ارقام جلوس الطلاب على الرابط الخاص بذلك. يقوم الطالب بكتابة البيانات اللازمة واتباع جميع الخطوات لاستخراج رقم الجلوس الخاص به.

الدخول على moe-gov-ly استخراج أرقام جلوس الشهادة الإعدادية 2021

رابط وكيفية الدخول على رابط moe-gov-ly لاستخراج أرقام جلوس الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات الليبية لدخول الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2020-2021 حيث طال انتظار الطلاب لترقب موعد تحديد موعد دخول امتحانات الإعدادية، ويترقب الطلاب أيضا مواعيد الإعلان عن جدول امتحانات الطلاب النهائية في جميع المحافظات المحررة.