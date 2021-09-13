كوندوليزا رايس : الولايات المتحدة أكثر أمانا مما كانت عليه قبل 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، إن الولايات المتحدة باتت أكثر أمانًا مما كانت عليه قبل هجمات 11 سبتمبر، على الرغم من مخاوفها من فقدان أمريكا لـ"أعينها وآذانها" فى أفغانستان بعد انسحاب الرئيس الأمريكى جو بايدن العسكرى من كابول الشهر الماضي.





وخلال ظهورها فى برنامج "حالة الاتحاد"، أكدت رايس أن إنشاء وزارة الأمن الداخلى والمركز الوطنى لمكافحة الإرهاب ساعدا فى حماية الولايات المتحدة من الهجمات المستقبلية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

كما أشادت رايس بتفكيك تنظيم القاعدة الإرهابى الذى نفذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر، وقالت: "حرمانهم من أراضى أفغانستان يعنى أنهم لا يستطيعون التدريب ولا يمكنهم العمل بالطريقة التى فعلوها فى ذلك اليوم".

وأضافت: "الجزء الذى لا يجعلنى أشعر براحة كبيرة هو أننا فقدنا عيوننا وآذاننا على الأرض فى أفغانستان؛ مما ساعدنا على معرفة مكان وجود الإرهابيين، ومما سمح لنا بإدارة أنواع العمليات التى يتعين علينا القيام بها".

ومع ذلك، شددت رايس على أن الولايات المتحدة لا تزال أكثر أمانًا مما كانت عليه قبل هجمات 11 سبتمبر.

وتابعت: "لقد فقدنا مطار بجرام ومطارات أخرى كانت قادرة على السماح لنا بإجراء عمليات معينة، حتى عمليات الطائرات بدون طيار، ولذا سأكون أول من يقول إننا فقدنا بعض القدرات، لكن هذا لا ينبغى أن يقلل من القدرات التى لا تزال لدينا، نحن ما زلنا أكثر أمانًا، وآمل أن نبقى آمنين فى المستقبل".

وتأتى تصريحات رايس بعد يوم من احتفال الولايات المتحدة بالذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر التى أودت بحياة أكثر من 3000 أمريكي.