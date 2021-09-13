قادة انقلاب غينيا يدعون إلى تشاورات لتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرانس24" أن زعماء انقلاب غينيا سيبدأون مباحثاتهم، اعتبارا من الثلاثاء، مع القوى السياسية والمجتمع المدنى وممثلى شركات التعدين، تمهيدا لتشكيل حكومة فى البلاد.

وتأتى تلك الخطوة فى إطار عملية التشاور التى كان قد تعهد به قادة الانقلاب، والذى يهدف إلى وضع تصور لتحديد أطر العملية الانتقالية.

ومن المنتظر أن يلتقى العسكريون بقيادة الكولونيل مامادى دومبويا برؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف، فيما يلتقون الأربعاء منظمات المجتمع المدنى والممثليات الدبلوماسية، على أن يلتقوا الخميس رؤساء شركات التعدين العاملة فى غينيا ومن ثم جمعيات أصحاب العمل.