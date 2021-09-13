البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 293 وفاة و10.615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 293 وفاة و10.615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد. وبذلك بلغ العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى البرازيل 586.851 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

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