عاجل.. إصابة 3 أشخاص فى حادث طعن بـ كندا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "CBC Montreal" فأن المصابين هم رجلان وامرأة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، واعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا. وفى نوفمبر الماضي، أعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلا يشتبه بأنه تسبب فى مقتل شخصين وإصابة 5 أخرين بجروح بسلاح أبيض فى المدينة الكندية.

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