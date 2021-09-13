البنتاجون: اختبار كوريا الشمالية الصاروخى يمثل تهديدا لجيرانها

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت القيادة الأمريكية فى المحيطين الهندى والهادئ، إن "هذا النشاط يُلقى الضوء على التركيز المستمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تطوير برنامجها العسكرى، والتهديد الذى يُمثله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولى"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت كوريا الشمالية اختبرت بنجاح صاروخًا جديدًا من طراز "كروز طويل المدى" فى عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أمس الأحد.

وبحسب الوكالة، أجريت تجارب الإطلاق يومى أول أمس السبت وأمس الأحد، بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، مؤكدة أن التجارب كانت ناجحة، حيث قطعت الصواريخ مسارًا طوله 1.500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذى لم تحدده وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأضاف بيان القيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، إن "الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا".

وكررت الولايات المتحدة فى البيان التأكيد أن التزامها الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يبقى "صارمًا".

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجارب نووية عدة، واختبرت بنجاح صواريخ بالستية قادرة على بلوغ الولايات المتحدة.