جلوبال ويتنس: مقتل أكثر من 200 من نشطاء البيئة في عام 2020

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية، فقد تم تسجيل ارتفاع عدد القتلى مقارنة بـ بالعدد المسجل فى العام السابق 2019 وهو 212 حالة.
كما تعتقد المنظمة أن العدد الفعلى لنشطاء البيئة الذين قتلوا أعلى بكثير، لافتة إلى وقوع نحو ثلاثة أرباع الهجمات فى الأمريكتين. وقتل 65 من النشطاء المدافعين عن الأرض والبيئة فى كولومبيا، و30 فى المكسيك و29 فى الفلبين.
كما أشار التقرير إلى اعتقادات بأن الشركات والمزارعين والجهات الفاعلة فى الدولة فى بعض الحالات، وكذلك العصابات الإجرامية والجماعات شبه العسكرية والمتمردين، يقفون فى معظم الأحيان وراء أعمال العنف.
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