ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول ديسمبر المقبل، فى حين أبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء كيفية إنفاقها بالنظر إلى سيطرة طالبان على الوضع الآن، ويقولون إنه ينبغي ربط التبرعات بشروط.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر نحو 40 وزيرًا، ويصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جنيف، بينما ينضم آخرون للمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإنترنت.
وكشفت تقارير الأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية فى أفغانستان على وشك الانهيار، وتقول تلك الوكالات إن "المساعدات الإنسانية ستحافظ على الخدمات الطبية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحى".
كما سيوفر التمويل أيضاً تدابير لدعم النساء والأطفال، وإقامة مشاريع تعليمية. كما يمكن تمويل ملاجئ طارئة بعد أن أصبح نحو 3.5 مليون شخص مشردين داخلياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.