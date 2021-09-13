الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان

جدة - نرمين السيد - تستضيف الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مؤتمرًا للمانحين لدعم أفغانستان، وذلك بعد أقل من شهر من استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة فى البلاد، ما عرض الأفغان لمواجهة أزمة إنسانية متنامية.





ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول ديسمبر المقبل، فى حين أبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء كيفية إنفاقها بالنظر إلى سيطرة طالبان على الوضع الآن، ويقولون إنه ينبغي ربط التبرعات بشروط.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر نحو 40 وزيرًا، ويصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جنيف، بينما ينضم آخرون للمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإنترنت.

وكشفت تقارير الأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية فى أفغانستان على وشك الانهيار، وتقول تلك الوكالات إن "المساعدات الإنسانية ستحافظ على الخدمات الطبية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحى".

كما سيوفر التمويل أيضاً تدابير لدعم النساء والأطفال، وإقامة مشاريع تعليمية. كما يمكن تمويل ملاجئ طارئة بعد أن أصبح نحو 3.5 مليون شخص مشردين داخلياً.