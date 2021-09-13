هبوط أول رحلة تجارية فى مطار كابول قادمة من باكستان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بهبوط أول رحلة تجارية فى مطار كابول قادمة من باكستان، وذلك منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضى.





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