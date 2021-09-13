رئيس الأركان الإسرائيلى: حماس وغزة ستدفعان ثمنا باهظا إذا تدهورت الأمور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "24 نيوز"، ففى كلمة مساء أمس الأحد، أشار كوخافى عن التحديات الأمنية التى تواجه إسرائيل، وتطرق إلى الحديث عن التصعيد الأخير مع غزة، موجهًا رسالة لحماس، قاا فيها: :"لن نقبل أى انتهاك لسيادتنا، إذا تدهورت الأوضاع، فإن حماس وقطاع غزة سيدفعان ثمناً باهظاً".
كما حذر كوخافى من تصعيد مماثل فى الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلى يعمل ليلاً ونهارا لحفظ الأمن فى الضفة الغربية.
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