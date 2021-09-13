اليوم.. أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة بقصر بعبدا

جدة - نرمين السيد - تبدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة بقصر الرئاسة ببعبدا، وهى المرة الأولى التى تجتمع فيها الحكومة بكامل تشكيلها منذ إعلانها يوم الجمعة الماضى.





ومن المرتقب أن يترأس ميشال عون، الاجتماع الأول للحكومة بعد التقاط الصورة التذكارية التى تضم جميع أعضاء الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا من الخبراء الذين تم التوافق عليهم بين المعنيين بتشكيل الحكومة.

ويشهد الاجتماع الأول للحكومة اليوم مناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها ملف توفير الوقود، حيث يتزامن انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء بتشكيله الجديد مع بوادر أزمة نقص حادة فى البنزين والمازوت مع إغلاق أغلب المحطات أبوابها منذ أمس انتظارا للبت فى ملف رفع الدعم عن الوقود.

كما تناقش الحكومة الجديدة ملفات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى يتشرطها صندوق النقد الدولى للتعاون مع لبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية التى صنفها البنك الدولى ضمن أسوأ 3 أزمات فى التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر.

كما تبدأ الحكومة اليوم فى تشكيل لجنة لإعداد بيانها المقرر طرحه على مجلس النواب لنيل الثقة فى أسرع وقت ممكن، إذ أن الأزمات المتراكمة تتفاقم بمنتهى السرعة وتحتاج إلى حلول تسابق الزمن من أجل إنقاذ اللبنانيين وحشد الدعم الداخلى والدولى للخروج من المأزق الراهن.