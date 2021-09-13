عاجل.. زلزال عنيف يضرب الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "سبوتنيك"، وقع الزلزال على بعد 76 كيلومترا شمال غرب مدينة سان أنطونيو دى لوس كوبريس وعلى عمق 177 كيلومترا، بينما لم ترد معلومات حول وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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