إيران: المحادثات مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية جيدة جدا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، سنحافظ على المحادثات مع وكالة الطاقة طالما حافظت على علاقتها غير المسيسة معنا.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد اتهمت إيران فى وقت سابق، بعرقلة مراقبيها عن متابعة تطورات برنامجها النووي، لافتة إلى أن هناك مواقع نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم لا تعلم الوكالة عنها شيئا.
وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، فى فيينا خلال الفترة بين شهرى أبريل ويونيو الماضيين، فى محاولة لإحياء الاتفاق النووى.
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