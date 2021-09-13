اليوم.. ميركل تبدأ جولة خارجية

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فمن المقرر أن تجرى ميركل محادثات مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش وممثلين عن المجتمع المدني من جميع دول المنطقة، حيث أكدت الحكومة الألمانية أن "المحادثات ستركز على التعاون الإقليمى".

كما تتوجه ميركل غداً الثلاثاء، إلى ألبانيا، حيث ستعقد اجتماعًا مع رؤساء حكومات 6 دول بلقانية، وهى"صربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وكوسوفو".