الجيش اللبنانى وقوات يونيفيل يمشطان سهل الخيام

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أطلقت دورية إسرائيلية كاشفات ضوئية قبالة منطقة سهل الخيام جنوب لبنان، موضحة أن دورية مشتركة من الجيش اللبنانى وقوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل" أطلقت تمشيطاً فى منطقة سهل الخيام، فيما تتحرك دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا فى محيط موقع المطلة المحاذى للحدود.

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