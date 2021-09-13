بسبب كورونا.. فرنسا تغلق أكثر من 3 آلاف فصل دراسى

جدة - نرمين السيد - وتوقع الوزير الفرنسى - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، زيادة الفصول المغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم سيستقر الوضع قبل أن يتراجع مرة أخرى.

وأضاف أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد حصلوا على جرعة أولى، و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، موضحا أن الوزارة احتفظت بالبروتوكول الصحى عند "المستوى 2" (من أصل أربع مستويات) والذى يصرح لجميع التلاميذ بحضور الفصول الدراسية مع ارتداء الكمامة داخل الفصول باستثناء رياض الأطفال.