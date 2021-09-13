جدة - نرمين السيد - وتوقع الوزير الفرنسى - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، زيادة الفصول المغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم سيستقر الوضع قبل أن يتراجع مرة أخرى.
وأضاف أن 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد حصلوا على جرعة أولى، و54% تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، موضحا أن الوزارة احتفظت بالبروتوكول الصحى عند "المستوى 2" (من أصل أربع مستويات) والذى يصرح لجميع التلاميذ بحضور الفصول الدراسية مع ارتداء الكمامة داخل الفصول باستثناء رياض الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. فرنسا تغلق أكثر من 3 آلاف فصل دراسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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