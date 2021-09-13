قتلى وجرحى باشتباك بين قوات من ”طالبان” وعصابة خطف أطفال

لقي اثنان على الأقل من مختطفي الأطفال مصرعهم وأصيب 5 آخرون بحروح في اشتباك مع عناصر حركة "طالبان" مساء أمس الأحد في مدينة مزار شرف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان.
أفادت بذلك قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن ذبيح الله نوراني، رئيس دائرة الإعلام والثقافة بحركة "طالبان" في بلخ، الذي أضاف أن أحد عناصر الحركة أصيب أيضا في الاشتباك.
وحسب وكالة "نختار"، فإن عدد القتلى بين مختطفي الأطفال بلغ 5 أشخاص، فيما تمكن مقاتلو "طالبان" من تحرير 4 أطفال من قبضة المجرمين.
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