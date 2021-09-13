تحديث حساب المواطن 1443 برقم الهوية وموعد صرف الدفعة الجديدة

تحديث حساب المواطن 1443 برقم الهوية بيانات المستفيدين التي تغيرت بالفعل عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن من أهم الإجراءات التي يجب الحرص عليها باستمرار، وترجع أهمية تحديث بيانات حساب المواطن في الحفاظ على أهلية حساب المواطن، واستمرار صرف الدعم الشهري المخصص؛ لأنه في حالة وجود اختلاف في بيانات المستفيدين وعدم التطابق مع قاعدة البيانات تتحول الأهلية لعدم استحقاق صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، لذلك نقدم عبر السطور التالية طريقة تحديث حساب المواطن للمستفيدين، ولمستحقي الضمان الاجتماعي.

تحديث حساب المواطن 1443

يقدم برنامج حساب المواطن للمستفيدين فرصة تحديث حساب المواطن 1443 عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن والبيانات الشخصية المسجلة بشكل مجاني دون فرض رسوم، وذلك في حالة حدوث تغيير في البيانات كرقم الجوال مثلًا أو بيانات الدخل الشهري أو الحساب البنكي أو التابعين، وفيما يلي طريقة تحديث حساب المواطن:

تسجيل دخول حساب المواطن. كتابة بيانات الحساب الشخصي، وإدخال رمز التحقق. النقر على خيار دخول. الانتقال إلى تبويب استكمال الطلب. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على خيار المتابعة. الاستمرار في تسجيل البيانات وإرفاق المرفقات المطلوبة. النقر على خيار تحديث.

تحديث حساب المواطن لمستحقي الضمان الاجتماعي

كما أتاحت وزارة الموارد البشرية لمستحقي الضمان الاجتماعي تحديث حساب المواطن 1443 عبر الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الخطوات التالية:

زيارة الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار الخدمات الاجتماعية. العمل على تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور. النقر على أيقونة دخول. العمل على تحديث البيانات المراد تغييرها. النقر على أيقونة تقديم الطلب وحفظ البيانات.

تسجيل جديد حساب المواطن

يتطلب تسجيل مستخدم جديد في حساب المواطن مراجعة شروط الأهلية، والتأكد من تطابقها فضلًا عن تسجيل البيانات بدقة؛ لأن في حالة تسجيل بيانات غير صحيحة في حساب المواطن يتم رفض الطلب، لذلك يركد البرنامج على أهمية تحديث حساب المواطن 1443، وفيما يلي طريقة تسجيل جديد حساب المواطن:

زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa. النقر على تسجيل مستخدم جديد. العمل على تسجيل بيانات الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. القيام بتسجيل كلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر رقم الجوال. القيام بتعيين كلمة مرور جديدة وتأكيدها. العمل على تسجيل بيانات الدخل والتابعين والحساب البنكي وغيرها من البيانات العامة. الإقرار بصحة البيانات وتقديم طلب التسجيل في حساب المواطن. القيام بإرفاق المستندات المطلوبة في الوقت الذي يحدده النظام، ويتم إشعار المستفيد برسالة على رقم الجوال.

موعد صرف حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع حساب المواطن المخصص للمستفيدين المستحقين، وهذا الموعد يكون في الثلث الأول من مطلع كل شهر ميلادي، بالتحديد في اليوم العاشر، وبذلك يتم إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر، ولكن هناك استثناء يتم تغيير موعد صرف الدعم الشهري، وهو في حالة صادف يوم الإيداع يوم العطلة الأسبوعية، ففي هذه الحالة يتم تقديم موعد صرف حساب المواطن لليوم السابق أو تأخيره لليوم الذي يليه، ولضمان استمرارية صرف العدم لابد من تحديث حساب المواطن 1443.

رقم حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن رقم حساب المواطن ثابت وموحد؛ لتقديم الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بدعم حساب المواطن الشهري، وهذا الرقم هو 19912، لذلك يستطيع المواطنين السعوديين المستحقين لدعم حساب المواطن، وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن الاتصال على الرقم الموحد وتقديم الاستفسار، وذلك في أثناء مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع فيما عدا أيام العطلة الأسبوعية.

طريقة تحديث حساب المواطن 1443

يتوجب على المستفيدين من دعم حساب المواطن تحديث بيانات حساب المواطن بشكل مستمر، وإرفاق المستندات الحديثة بتاريخ حديث؛ وذلك لأن البرنامج يتحقق من البيانات من خلال قاعدة البيانات في بعض الجهات الحكومية؛ وذلك للتأكد من الأهلية، وضمان توجيه الدعم للمستحقين ورفع كفاءة الدعم، لذلك ينبغي الانتقال غلى رابط البوابة الإلكترونية، وتسجيل بيانات دخول حساب المواطن، ثم الانتقال إلى صفحة البيانات وتحديث المنتهي، وإرفاق مستندات حديثة وسارية.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تحديث حساب المواطن 1443 للمواطنين ولمستحقين الضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن.