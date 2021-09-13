كيفية تسجيل دخول في بنك التسليف السعودي والشروط الجديدة ، قامت المملكة بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية ، حيث تساهم في مساعدة الأفراد محدودي الدخل ، فتمنحهم قروض فوائد ، ولذلك أتاح بنك التسليف خدمة تسجيل الدخول بنك التسليف ، للتمتع بالخدمات المقدمة من بنك التسليف ، و إضافة التفاصيل الخاصة بالقروض المتاحة من بنك التسليف ، والشروط اللازمة لذلك ، حيث قام بنك التسليف بإقراض المواطنين من ذوي الدخول البسيطة ، المتمثلين في فئة الحرفيين ، وكذلك المؤسسات الصغيرة ، ويوفر أيضا عدد من القروض للمقبلين علي الزواج ، وقروض للترميم ، وكذلك توفير عدد من البرامج التي تساهم في ادخار الأموال ، حيث وصلت قيمة القروض إلي 60 الف ريال سعودي بحد ادني ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي رابط الدخول بنك التسليف وكذلك الشروط الجديدة ، من خلال السطور التالية.

الدخول على موقع بنك التسليف الإلكتروني بالمملكة.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة عن المتقدم ، مثل اسمه ، رقم الإقامة ، وتاريخ نهايتها ، الفرع المتخصص لاستلام الطلب ، نوع القرض.

إضافة كلمة المرور المسجلة في أول الدخول للموقع.

الضغط علي موافق.

ستظهر صفحة جديدة بخدمة بنك التسليف ، تتضمن كافة القروض المتاحة من البنك.

تحديد القرض المراد التعرف على تفاصيله.

ويكون بهذا قد تم التسجيل الدخول حسابي بنك التسليف بنجاح.

يقوم المتقدم بتقديم طلب مشروع جديد.

أن يكون حاملا للجنسية السعودية.

يقوم بملئ استمارة البنك الائتماني.

أن لا يكون مقدم قبل ذلك في اي من مشروعات التمويل.

يجب علي المتقدم بتقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال سعودي.

أن لا يقل دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي.

يكون متفرغ للعمل بالمشروع المتقدم عليه.

أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرون عاما عل الأفل ، ولا يزيد عن خمسة وخمسين عاما.

يجب تقديم طلب في حال الرغبة في الحصول علي قرض عائلي.

كيفية تسجيل دخول في بنك التسليف السعودي والشروط الجديدةشروط بنك التسليف الجديدةكيفية الطلب علي إعفاء لبنك التسليف برقم الهوية

التقديم على إعفاء لبنك التسليف في بنك التنمية الاجتماعية ، يتم من خلال إرفاق عدد من الوثائق التي يجب التقدُم بها ، وهي كالاتي :