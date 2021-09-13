القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد في الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2021 ، تعود لنا أوقات البطولة الأكثر شعبية حول العالم “دوري أبطال أوروبا” في نسخته الجديدة، وقد نتجت عن القرعة مواجهات قوية من العيار الثقيل. من ضمنها ما تشهده الجولة الأولى “مباراة مان يونايتد ويونج بويز”. والتي ستقام على ملعب سويس وانكدورف معقل الأخير، وهناك الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان يودون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، لذلك نخص في هذه الصفحة تقديم ورصد جميع ترددات القنوات المجانية التي ستذيع مباراة مان يونايتد ويونج بويز اليوم مجانا في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز مجانا على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى ، هي محمل ومحض اهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان بالوطن العربية والعالم. وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق نقل وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وهناك العديد من القنوات المجانية المفتوحة التي كشفت عن نفسها، والتي ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد اليوم مجانا على نايل سات استرا سات وهوت بيرد، وهي ما سنُطالعكم عليها من خلال السطور القليلة القادمة، بعدما نتعرف على موعد المباراة والمعلق ومزيد من التفاصيل الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد اليوم مجانا

قبل أن نتعرف على قنوات مجانية تذيع مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا، نود أن نسرد عليكم موعد اللقاء، حيث تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويونغ بويز اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي. وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وغزة، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت المملكة السعودية والأردن والمغرب، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز ستكون لحساب مباريات الجولة الأولى والمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا النسخة الجديدة، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور خليل البلوشي ، ومن المعروف أن قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تذيع مباراة مانشستر يونايتد ويونغ بويز ستكون مشفرة وغير مجانية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز

نستعرض عليكم الآن مجموعة من ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز على نايل سات استرا هوتبيرد مجانا، والتي تم الكشف عنها منذ ساعات قليلة ، كما سنتعرف أيضاً على مجمعة من القنوات المجانية التي تنقل وتذيع مباراة مانشستر يونايتد اليوم مجانا ، والتي سيكون التعليق خلالها باللغة الأجنبية.

ARENA SPORT 1

بلغاري 1.9 شرق 12380 افقي H 30000 CBC SPORT HD

أذربيجاني 46 شرق 11135 افقي H 27500 M4 Sport HD

يوتلسات 9 شرق 11958 عمودي 27500

القناة القمر

تردد استقطاب ترميز Polsat Sport Premium 1 HD الاوروبي هوتبيرد 13 شرق 11117 عمودي v 27500 DAZN 1 Bar Deutsch HD استرا 19 شرق 11171 افقي H 22000 Movistar Liga de Campeones HD1

استرا 19 شرق 10729 عمودي 22000 RMC Sport 2 استرا 19 شرق 12246 عمودي V 29700 Cosmote Sport 5 HD يوتليسات 9 شرق 12418 عموديv 27500

كما يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز اليوم مجانا على نايل سات واسترا سات والهوتبيرد، والتي تتمثل في التالي: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مجانا.

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

تلك كانت ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز اليوم مجانا على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2021. وسوف نتابع كل ما هو جديد فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مجانا على نايل سات عرب سات استرا هوت بيرد، وذلك من خلال تقارير متتالية.