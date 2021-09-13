شركس : اختلاط كورونا مع الإنفلونزا لن يكون سهلًا

دوت الخليج :- أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أن إصابة كورونا ليست سهلة إذا تزامنت مع الإنفلونزا.

وأوضح في تصريحات اذاعية : أن دخول فصل الشتاء يعني زيادة الأمراض التنفسية، مشيرا إلى احتمالية إصابة الأشخاص الذين لم يأخذوا لقاحا للحماية من كورونا بالإنفلونزا خلال الشتاء، ما سيضاعف التأثير على الجسم.

وبين أن أغلب المكررة إصابتهم بفيروس كورونا من غير متلقي اللقاح، لافتا إلى أن غير متلقي المطعوم يكون احتمال دخولهم إلى المستشفيات أعلى ، وفق ما نقلت هلا اخبار .

ودعا غير المطعمين إلى تحصين أنفسهم ضد الفيروس لتجنب أي مضاعفات جانبية أو تزامن إصابتهم مع الإنفلونزا.