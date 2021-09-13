السعودية تتبرع بـ 20 مليون ريال لتوفير لقاحات كورونا للدول الأقل نموا

جدير بالذكر أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا كانت قد تراجعت فى السعودية بصورة ملحوظة لتصل إلى أقل من 100 حالة، للمرة الأولى منذ مطلع شهر يناير الماضى، تزامناً مع ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح إلى قرابة الـ40 مليون جرعة.
وسجلت وزارة الصحة السعودية، أمس، 83 إصابة جديدة، فى انخفاض واضح للحالات اليومية المرصودة، وللحالات النشطة التى تراجعت إلى 2.312 حالة، منها 528 حالة حرجة، فى الوقت الذى أعلنت عن شفاء 75 حالة من تداعيات الفيروس، ليبلغ عدد حالات التعافى 534 ألفاً و983 حالة، بنسبة شفاء تفوق 98% من إجمالى حالات الإصابة.
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