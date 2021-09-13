الرئيس اللبنانى: على الحكومة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية

جدة - نرمين السيد - وقال عون، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، مطلوب من الحكومة إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، معربا عن أمله فى أن يتضمن بيان الحكومة الجديدة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولى.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الوزراء الوزراء نجيب ميقاتى، قد وقعا الجمعة الماضية، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر بعبدا ببيروت، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى.

وحسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية"، تميزت الحكومة اللبنانية الجديدة بعدد من الوجوه البارزة فى لبنان، ومن بينهم الإعلامى جورج قرداحى وزيرًا للإعلام، وسعاده الشامى نائبًا لرئيس الوزراء نجيب ميقاتى.