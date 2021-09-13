630 ألف وفاة.. جونز هوبكنز تكشف آخر تطورات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 224 مليون و656 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم، فى حين بلغت جرعات اللقاحات المضادة للوباء، والتى تم توزيعها أمس الأحد، تجاوز 5.86 مليارات جرعة تم توزيعه فلى جميع بلدان أوروبا.





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