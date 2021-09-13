رئيس وزراء لبنان: البلد يتطلب إجراءات استثنائية.. ولا نملك عصا سحرية

وأضاف: "صحيح أننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".
وتابع: "أطلب منكم الإقلال من الإطلالات الإعلامية لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود".
وفيما يخص أزمة الوقود، قال "سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس. ونؤكد التنسيق الدائم بين الوزراء فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة. وأؤكد فى هذا المجال على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسى لإنجاح أى عمل حكومي".
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