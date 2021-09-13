احتجاجات فى البرازيل تطالب بإقالة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأفاد المنظمون أن الهدف من المظاهرات الجديدة هو بناء جبهة معارضة واسعة والضغط من أجل بدء عملية عزل (محاكمة سياسية) ضد الرئيس، وأشاروا فى دعوتهم إلى أن المظاهرات يجب أن تجمع أحزاب المعارضة والنقابات، بحسب قناة العربية.
وقالت الرابطة "ندعو جميع الأطراف والقادة والجمعيات المدنية، طالما أنهم يحترمون الحاجة إلى ترك أجنداتهم الخاصة وتفضيلاتهم الانتخابية خارج نطاق القانون، إلى الاتحاد من أجل الإطاحة برئيس انقلاب وسلطوى".
وفى ريو دى جانيرو، تجمع بضع مئات من الأشخاص فى الصباح على شاطئ كوباكابانا، وارتدى العديد منهم قمصانًا بيضاء كدليل على الحياد السياسى، ومزجوا الأعلام البرازيلية (المحددة فى اليمين)، مع شعار "اخرج بولسونارو".
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