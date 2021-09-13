الهند تسجل 219 وفاة و27254 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الهندية يوم الاثنين إنها سجلت 27254 إصابة جديدة بكوفيد-19 و219 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 33.26 مليون، كما زادت الوفيات إلى 442874.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 224.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و805677.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.