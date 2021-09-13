وصلت رحلة تجارية دولية إلى العاصمة الأفغانية (كابول)، اليوم، وهي الأولى التي تصل إلى المطار منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة الشهر الماضي.
ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن صحفي كان على متن رحلة الخطوط الجوية الباكستانية (بي أي إيه) القادمة من إسلام أباد قوله إن الطائرة كانت تحمل حوالي 10 أشخاص فقط على متنها.
ويعد استئناف الرحلات التجارية اختبارا رئيسيا لحركة "طالبان" التي وعدت مرارا وتكرارا بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق صحيحة بمغادرة البلاد بحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط أول رحلة تجارية أجنبية بمطار كابول منذ سيطرة حركة طالبان على... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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