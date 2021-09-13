تركيا.. قتيل وعشرات الجرحى باصطدام حافلتي سياح وطلاب

أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل شخص وإصابة 49 آخرين في حادث سير بين حافلتي سياح وطلاب في ولاية موغلا جنوبي البلاد اليوم الاثنين.

وحسب تقارير أولية، فإن سائق حافلة السياح قد أصيب بنوبة قلبية أثناء القيادة ليفقد السيطرة على الحافلة مما أدى إلى اصطدامها بحافلة طلاب قادمة من الاتجاه الآخر.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة السياحية في المكان، فيما أصيب 49 شخصا آخرون، من بينهم 7 طلاب و41 سائحا أوكرانيا وسائق الحافلة الأخرى.

وحسب الإعلام التركي، فإن حالة أحد الطلاب البالغ من العمر 16 عاما خطيرة.

وذكرت بعض المواقع الإخبارية التركية أن الحافلة كانت تقل سياحا من روسيا وأوكرانيا، وقالت القنصلية الروسية في أنطاليا إنها تدرس ملابسات الحادث وتتحقق في المعلومات عن احتمال وجود مواطنين روس على متن الحافلة المنكوبة.