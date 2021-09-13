الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 49 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 46 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 22 من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد بينما جاءت الحالات المتبقية من الخارج.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 28.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 95248 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.