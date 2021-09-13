ماكرون: تشكيل حكومة جديدة في لبنان خطوة أساسية لاتخاذ إجراءات الطوارئ

دوت الخليج :- رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، واعتبر ذلك خطوة أساسية لاتخاذ إجراءات الطوارئ التي ينتظرها اللبنانيون لانتشال بلادهم من أزمتها العميقة. وشدد على ضرورة امتثال جميع القادة السياسيين للالتزامات التي قطعوها على أنفسهم للسماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتحضير لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الحاسمة. واتفق الزعماء اللبنانيون في وقت سابق من اليوم على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال نجيب ميقاتي بعد خلافات على مدى عام على مقاعد مجلس الوزراء مما أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. ويمهد الاتفاق الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي. المصدر: RT + وكالات

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