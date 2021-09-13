اجتماع مشترك للجان النقل البرى والبحرى بالجامعة العربية غدا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعملا بالنظام الأساسى للجان الفنية المنبثقة عن مجلس وزراء النقل العرب يتم انتخاب أحد رؤساء الوفود المشاركة لتولى رئاسة أعمال هذا الاجتماع.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربى، وهى:

- الدليل الاسترشادى للتدابير الاحترازية فى قطاع النقل العربى للتعامل مع حالات الطوارئ.

وذلك فى ضوء تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها التى شكلت تحديا رئيسيا أمام المجتمع الدولى ولكون قطاع النقل العربى أحد أكثر القطاعات تضررا جراء الأثار السلبية لتلك الجائحة، وتم إعداد هذا الدليل من خلال تشكيل ثلاثة فرق عمل: فريق النقل البرى، فريق النقل البحرى، فريق النقل الجوى وتحت إشراف إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

- إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقى والسككى والبحرى ومتعدد الوسائط.

وهو المقترح الذى تقدمت به وزارة النقل فى مصر إلى الدورة 33 لمجلس وزراء النقل العرب بتاريخ "أكتوبر: 2020" بهدف المساهمة فى تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية.

- بحث سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن فى الدول العربية.

وتقدمت بتلك الدراسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وأعدت الشروط المرجعية الخاصة بها والتى أقرها المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب فى دورته "66" بتاريخ 25 مايو 2021، وتناقش الدراسة وضع صناعة إصلاح وبناء السفن فى العالم وفى الدول العربية وأهمية وجود مثل تلك الآلية لما لها من العديد من العوائد الاقتصادية المتوقعة التى تعود بالفائدة على الدول العربية.

- الاتجاهات الحديثة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى (AI) فى قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها فى المنطقة العربية

وتقدمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتلك الدراسة كونها أحد مكونات الثورة الصناعية الرابعة والمحرك الرئيسى لباقى عناصرها، وبيان مستقبل الذكاء الاصطناعى فى المنطقة العربية والدور الرائد للأكاديمية فى هذا المجال.

- تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.

وتساهم تلك الدراسة فى إيجاد حلول لإحدى العقبات الرئيسية التى يعانى منها قطاع النقل البرى فى نقل التجارة بين الدول العربية.

- بحث متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية:

ويشرف على هذا الموقع الإلكترونى الاتحاد العربى للنقل البرى بموجب قرار من مجلس وزراء النقل العرب، ويساهم الموقع فى تحسين الأمان والسلامة لحركة للمواطنين على الطرق وذلك تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة فى هذا الشأن.

- سيتم رفع نتائج وتوصيات الاجتماع المشترك المشار إليه إلى الدورة القادمة "34" لمجلس وزراء النقل العرب "أكتوبر: 2021" للنظر فى إقرارها والعمل بموجبها.