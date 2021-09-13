العراق: 500 مراقب عربى ودولى فى الانتخابات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوى، أن أكثر من 500 مراقب عربى ودولى سيشاركون فى عملية مراقبة سير الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى العراق يوم 10 أكتوبر المقبل.





وفى تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة اليوم الإثنين، قال الهنداوى إنه تم "الإستعداد لاستقبال قرابة 500 مراقب دولى وعربى، بواقع 130 مراقبًا من الأمم المتحدة ومثل هذا العدد من الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ودول أخرى بينها روسيا الاتحادية". كما أوضح المسؤول العراقى أن "مهام الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ستقتصر على مراقبة العملية الانتخابية فى يوم الاقتراع، وتقييم عملية التصويت حصرًا"، داعيًا الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى مراجعة مكاتب المفوضية لاستلام بطاقاتهم البارومترية، مضيفًا أن هناك أكثر من مليون و500 ألف بطاقة جاهزة تنتظر تسلمها من قبل الناخبين.

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