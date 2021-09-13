عاجل.. مقتل 12 شخصا فى هجوم مسلح على قاعدة عسكرية بـ نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وأواخر الشهر الماضى قتل 17 شخصا على الأقل بينهم جندى وعامل إغاثة، فى هجمات شمالى نيجيريا نُسبت إلى تنظيم داعش- ولاية غرب إفريقيا.

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