روسيا تخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن دول أوروبية وآسيوية استقبلت نبأ الحكومة الأفغانية الجديدة بحذر وقلق الأسبوع الماضى، بعدما عينت حركة طالبان قادة مخضرمين فى الإرهاب والتشدد فى مناصب كبيرة، وكانت الولايات المتحدة رصدت مكافآت للقبض على العديد من عناصر حكومة طالبان من قبل.

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