الأمم المتحدة: التهديدات البيئية أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان

حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوّث وتغيّر المناخ تشعل نزاعات تزداد حدّتها حول العالم، وستمثّل قريبا أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان.
وأضافت باشليه أن أزمات التلوّث والتغيّر المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثّل تهديدا مضاعفا، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد”.
وحذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أنه مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية فإنها ستشكل أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان في زمننا.
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