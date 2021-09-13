سبب وقف الأردن للترانزيت المتجه إلى السعودية ابتداء من اليوم ولمدة 14 يوم وموعد عودته

سبب وقف الأردن للترانزيت. فبعدما فتحت الأردن مجالها الجوي لاستقبال ركاب الترانزيت المتجهين إلى المملكة العربية السعودية. قادمين من جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول التي منعت المملكة دخول مواطنيها لاعتبارها من الدول شديدة الانتشار بفيروس الكورونا وتحوراته الجديدة. وخوفا علي مواطنيها من عودة ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى. فلجأ المسافرين لبعض الدول للترانزيت لمدة 14 يوما متواصلة للتمكن من دخول المملكة العربية السعودية ومن هذه الدول كانت الأردن التي جهزت عدد كبير من الفنادق لاستقبال الركاب وكذلك مكاتب السفر التي أقامت عدد من رحلات السفر لاستقبال هؤلاء الزوار. وبعد هذه الخطة فاجئت الأردن زوارها الترانزيت بوقف استقبال الركاب الترانيت المتجهين إلى المملكة ورجع ذلك القرار لعدة أسباب.

سبب وقف الأردن لاستقبال الترانزيت المتجه إلى المملكة السعودية

بعدما عقد الدكتور عماد الحجازين أمين عام وزارة السياحة الأردنية اجتماعا داخل مركز السياحة والآثار بالأدردن. مع عدد من الجهات المعنية وذلك لمناقشة الأمور الجارية حول سياحة العبور وهي استقبال عدد من المسافرين لمدة 14 يوم لحين توجههم إلى أراضي المملكة العربية السعودية وتمم تحديد موعد عودة الأردن لأستقبال الترانزيت. ونتج هذا الاجتماع قرار بتوقف سياحة العبور لمدة أسبوعين ورجع هذا القرار لعدة أسباب وهي:

عدم وجود أماكن إضافية بفنادق الاستقبال لاستضافة اعداد ركاب جديدة.

الميناء غير مجهز لاستقبال المسافرين.

تضخم أعداد ركاب الترانزيت المتجهين إلى الأردن يوميا وعدم القدرة على استيعاب العدد.

قرار توقف سياحة العبور بالأردن لمدة أسبوعين

تم اتخاذ قرار بوقف سياحة العبور في الأردن لمدة 14 يوم ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 13/9/2021.

ولذلك تم اشتراط الإقامة بالمنشآت الفندقية السياحية المرخصة من قبل الوزارة فقط.

وإيقاف أي مكتب قام بارتكاب مخالفة عن العمل ضمن برنامج سياحة العبور لاحتياطات احترازية وسوف يتم بعد ذلك اتخاذ العقوبة المناسبة التي ستحدد من خلال لجنة السياحة.

وقف استقبال حاملي تأشيرة أو عقد عمل والسماح فقط لحاملي إقامة عمل بالسعودية.

تشكيل لجنة برئاسة السيد فادي علوان من وزارة السياحة والجهات المعنية في مركز الوزارة وكذلك لجان في المحافظات وذلك بهدف إحصاء أعدا القادمين أو تحديد أماكن الإقامة أو أيضا التأكد من مغادرتهم في الوقت المحدد.

المشاكل التي واجهتها سياحة العبور بالأردن

استعرض المؤتمر المقام بوزارة السياحة بعض المشاكل أو الجوانب التي واجهتها سياحة العبور واستقبال الزائرين وتمثلت هذه المشاكل فيما يلي: