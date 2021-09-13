رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 cpnu admission وأخر موعد لتسليم جواب ترشيح قبول الجامعات الخاصة 2021

ننشر رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بعدما بدأ الطلاب والطالبات الثالث الثانوي العام والأزهري والدبلومات الفنية 2021 في الساعات القليلة الماضية بالبحث عن رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 وذلك بعد صدور نتيجة المرحلة الأولى للقبول فيها حيث أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن العدد المتاح بها يبلغ أكثر من ثلاثين ألف طالبا وتم الأخذ في الاعتبار كافة الاستعدادات الكاملة والتامة لبداية العام الدراسي الجديد ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بشكل الكتروني بعد إدخال البيانات الكاملة عبر الموقع.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات الخاصة 2021

لتسجيل الرغبات على الموقع الالكتروني الخاص في التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة يجب إتباع هذه الخطوات:-

أولا تسجيل الدخول عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021

ثانيا اختيار تنسيق المرحلة الأولى ثم كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالجامعات الخاصة كاملة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة وغيرها)

ثالثا كتابة قسم الطالب سواء علمي أو أدبي

رابعا كتابة المجموع الذي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

خامسا تسجيل 25 رغبة الطالب في استمارة التنسيق

وأخيرا الضغط على زر الحفظ

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

و للحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 وطباعة جواب ترشيح القبول في الجامعات الخاصة 2021 بشكل الكتروني ينبغي إتباع بعض الخطوات الهامة وهي بالترتيب كالأتي:-.

الخطوة الأولى الدخول إلى موقع التنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2021 cpnu-admission.edu.eg.

الثانية كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح وكتابة رقم السري الموجود بالشهادة.

الثالثة يقوم الطالب بالضغط على كلمه التسجيل وعلى الفور يتم ظهور النتيجة بالكلية التي رشح لها الطالب

الرابعة يقوم الطالب في طباعة استمارة الترشيح و تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية.

و ينبغي على الطالب طباعة بطاقة الترشيح و لابد من وضعها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجديد بعد الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة.

جواب ترشيح الجامعات الخاصة 2021

وقالت وزارة التعليم العالي إن على الطالب المرشح سرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات.

ياتي ذلك وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، في موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021.

وفى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة في أي مرحلة تنسيق تالية.