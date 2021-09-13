لبنان يتسلم 1.135 مليار دولار من صندوق النقد منتصف سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها ستتسلم 1.135 مليار دولار فى 16 سبتمبر الجارى، من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها ستتسلم 1.135 مليار دولار فى 16 سبتمبر الجارى، من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى. وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة المالية فى لبنان، إن المبلغ سيودع فى حساب مصرف لبنان المركزى.

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