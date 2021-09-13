شروط ورابط التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة reef.gov.sa

إن برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة يعتبر ضمن البرامج التي تم إصدارها من قبل وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر وسيلة يمكن من خلالها توفير الدعم المناسب إلى الأسر المحتاجة والعاطل على العمل وربات البيوت، وكذلك بالنسبة إلى صغار المزارعين والغرض من ذلك أن يتم تنمية الزراعة في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر ضمن رؤية 2030 ؛ لهذا فإن منصة ريف زادت نسبة البحث عنها للحصول على الدعم المقدم من خلالها.

رابط التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة

إن التقديم في برنامج التنمية الريفية يتم من خلال خطوات بسيطة والتي تتمثل في الدخول على منصة ريف والتسجيل بها، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

الضغط على إنشاء حساب.

ثم تقوم بإضافة جميع البيانات المطلوبة.

أحرص على التأكد من أن البيانات صحيحة قبل التسجيل.

ثم قم بالضغط على تسجيل.

بعدها سوف يتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية.

ثم قم بإضافة الرمز والضغط على تسجيل.

ومن ثم سوف يتم فحص الطلب والرد عليه.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

لقد تم تحديد بعض الشروط بالنسبة إلى مستفيدي هذا البرنامج، والغرض من ذلك أن يتم تقديم الدعم المالي إلى الجهات المحتاجة بالفعل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون ذا جنسية سعودية.

لابد أن يكون عامل في الزراعة.

لا يجب أن يكون موظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

أن يكون ذا عمر أكبر من 21 عامًا.

إذا كان يحصل على دخل شهري فلا يجب أن يزيد عن 6000 ريال سعودي.

إذا كان يستفيد من برامج الدعم المالي فلا يجب أن تزيد عن ثلاث برامج.

الدعم بشكل سنوي لا يجب أن يزيد عن 54.000 ريال سعودي.

دعم ريف للأسر المنتجة

إن التسجيل في هذا البرنامج يتم من خلالها منصة reef والمميز أنها تتم بشكل إلكتروني، وعند التقديم يجب أن يحرص المتقدم على إرفاق جميع المستندات المطلوبة حتى يتم تأكيد الطلب، وبالتحديد السجل الزراعي فيجب أن يقوم بإرفاق، كما أنه يجب أن يقدم وثيقة لإثبات العمل الحر، هذا بالإضافة إلى تقديم مختلف المستندات المطلوبة والتي يمكن من خلالها الحصول على الدعم المالي المقدم من هذا البرنامج.