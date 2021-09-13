شروط سفر المصريين للسعودية الدمام وجدة والرياض وتوقف الأردن عن استقبال الترانزيت

شروط سفر المصريين للسعودية. نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس الكورونا والتي تتجدد بتحورات جديدة. فلذلك تقوم المملكة العربية السعودية بتجديد قرارات الدخول إلى أراضيها أول بأول وفقا للوضع الصحي للمقيمين أو للوافدين. وقد اعتبرت المملكة بعض الدول بمثابة الدول الموبوءة والتي اشترطت علي المسافرين القادمين من تلك البلاد ضرورة الإقامة لمدة أسبوعين متتالين في الدول المسموح لها بالدخول إلى المملكة العربية السعودية وبالطبع مع إجراء تحليل بي سي أر Pcr. وكانت من هذه الدول التي تستقبل ركاب الترانزيت دول الأردن والتي أعلن مؤخرا عن توقف الأردن لاستقبال ركاب الترانزيت لمدة 14 يوما وأسباب هذا التوقف المفاجئ. وكذلك المشاكل التي واجهتها الأردن نتيجة سياحة العبور.

شروط سفر المصريين للسعودية

الدخول إلى الدمام:

كانت هذه التعليمات أخر ما صدر تجاه دخول المصريين إلى محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية وهي كالآتي: وكذلك تم منذ عدة أيام فتح الطيران الجوي للسعودية من بعض الدول كالأمارات والأرجنتين وجنوب افريقيا.

السماح بعودة المقيمين بشرط تلقي جرعتين اللقاح داخل المملكة العربية السعودية.

يسمح بالسفر للراكب المقيم والمحصن جرعة واحدة داخل المملكة العربية ولديه تاريخ نعافى مثبت ومسجل على تطبيق توكلنا وتطبيق صحتي.

السماح للأطفال المقيمين الأقل من 18 عام بالسفر دون تطعيم بصحبة والدهم المقيم والمتلقي جرعتين من داخل المملكة.

غير مسموح بدخول المقيمين اللذين تلقوا جرعة واحدة داخل المملكة. وتلقو الجرعة الثانية خارج المملكة.

لا يسمح بالسفر للراكب المقيم الذي تلقي جرعة واحدة داخل المملكة ولم يحن موعد تلقي الجرعة الثانية.

الدخول إلى جدة:

يسمح للمسافرين الذين حصلوا علي جرعتي اللقاح داخل المملكة العربية السعودية بمرافقة أزواجهم وأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عام بعد عمل فحص ال PCR.

يمكن لجميع الركاب السعوديين مرافقة الموظفين الخاصين إذا كان لديهم توكيل من الأب أو لأم أو لأبن أو الزوجة.

جميع الركاب المصابين والمتعافين من فيروس الكورونا COVID- 19 ولديهم جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة مسموح لهم بالسفر ويكون مثبت علي تطبيقي توكلنا وصحتي.

لا يسمح لكافة الركاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عام بالسفر بمفردهم.

يسمح بدخول السعوديين دون تطعيم أو فحص PCR.

المصاب المتعافي مع أخذ جرعة واحدة ومسجلة علي تطبيقي توكلنا وصحتي. الأطفال الأقل من 18 عام بصحبة آبائهم بشرط يكون الآباء أو أحدهم مقيم داخل المملكة وحاصل على جرعتي اللقاح من داخل المملكة.

الأطفال من عمر 8 سنوات حتى 18 عام يحملون شهادة pcr معتمدة.

شروط السفر الي الرياض

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