الأردن : المتسوق الخفي يقيّم مستشفى الأمير حمزة بالممتاز

دوت الخليج :- أبرق وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بكتاب شكر إلى مدير مستشفى الأمير حمزة بعد أن حصل المستشفى في تقييم المتسوق الخفي على ممتاز. ووفق كتاب : فقد تضمنت نتائج تقارير الجولة الأولى من الزيارات الميدانية غير المعلنة “المتسوق الخفي” حصول مستشفى الأمير حمزة على تقدير ممتاز ، وفق هلا اخبار . وتوجه الهواري بالشكر لمدير المستشفى والكوادر العاملة متمنيا مزيدا من التحسين والتطوير في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

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