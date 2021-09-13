دوت الخليج :- عاد ظهر اليوم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الى بيروت، قادما من الامارات العربية المتحدة.
وتوجه قرداحي بكلمة الى "بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة"، وقال: "فلسيمحوا لنا وليهدأوا قليلا"، متمنيا على وسائل الإعلام "عدم استضافتهم لان الحكومة حديثة الولادة".
وتابع: "كما قال دولة الرئيس ميقاتي إننا في طائرة تهبط اضطراريا، وعلينا جميعا التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل الى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي، وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا الى الجحيم، لاننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده".
وكالات لبنانية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرداحي: لا نريد الذهاب الى الجحيم ومن يريد ذلك فليذهب وحده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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