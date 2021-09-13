الاحتلال يطلق النار على فلسطيني
اطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين النار على شاب، فلسطيني لدى تواجده قرب مفرق مستوطنة "عصيون" جنوب بيت لحم.
ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على الشاب محمد كمال محمود بلو ثوابتة من بلدة بيت فجار، ما أدى لإصابته، وقامت قوات الاحتلال بسحله باتجاه محطة الباصات بعد اطلاق النار عليه.
وتم نقل الشاب بسيارة اسعاف اسرائيلية من المكان بعد اعتداء المستوطنين عليه بالضرب وهو على الأرض عقب إطلاق الرصاص عليه، بحسب شهود عيان في المكان.
ويشهد مفترق عصيون أزمة مرورية خانقة، حيث هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وسيارات الاسعاف نحو المكان.
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