أخبار اليمن : استمرار خروقات الحديدة و15 غارة على 3 محافظات

دوت الخليج -

استمرار خروقات الحديدة و15 غارة على 3 محافظات

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 15 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. استمرار خروقات الحديدة و15 غارة على 3 محافظاتواصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 15 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 309 خروقات بينها محاولة تسلل قرب شارع الـ50 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية . وشملت الخروقات تسع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والجبلية والتحيتا والجاح وتحليق في مناطق أخرى. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة، وثماني غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأفاد بأن الطيران شن ست غارات على مطار تعز وجبل أومان في مديرية التعزية.



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